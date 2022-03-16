Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Редакция журнала PC Gamer заявила, что на данный момент нет приемлемого способа играть в игры сервиса Xbox Game Pass на портативной консоли Steam Deck. Статья была опубликована 16 марта на сайте издания.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Автор статьи Уэс Фенлон отметил, что геймеры могут попытаться получить доступ к каталогу Game Pass, установив на Steam Deck Windows, но к сожалению, пока эта ОС плохо работает на консоли. Во-первых, Valve ещё не оптимизировала драйверы, во-вторых, контроллеры Steam Deck предоставляют менее удобную навигацию в Windows, чем в SteamOS, а в третьих, как утверждает журналист, пока на консоли нельзя реализовать загрузку двух операционных систем.

«Загрузка Windows на Deck вызывает не что иное, как полное разочарование, как будто вы совершенно упускаете устройство из ваших рук… Windows не создана для жизни на маленьком экране и не предназначена для какого-либо специального игрового устройства», — отметил в другой статье PC Gamer журналист Дэйв Джеймс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на Steam Deck нельзя запустить некоторые важные игры Microsoft. Например, обладатели консоли не могут поиграть на ней ни в одну игру серии Halo.

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