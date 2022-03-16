Ярославль, , 13:54 — REGNUM В правительстве Ярославской области назначены два новых директора региональных департаментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ольга Стукалова Yarnews.net

Должность директора департамента охраны окружающей среды и природопользования заняла Ольга Стукалова.

«У Ольги Алексеевны — два высших образования, она кандидат юридических наук, имеет опыт работы в органах власти. Три года была заместителем руководителя аппарата мэрии Ярославля. У нее богатый опыт разработки и внедрения законопроектов федерального и регионального уровня, формирования и эффективного руководства службами правового обеспечения», — рассказал о новом директоре врио главы области Михаил Евраев.

Прежний руководитель ведомства Дмитрий Пеньков назначен на должность помощника главы региона.

Также начальником инспекции административно-технического надзора стал Дмитрий Бурцев, до этого исполнявший обязанности руководителя службы.

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