Ярославль, 16 марта 2022, 13:54 — REGNUM В правительстве Ярославской области назначены два новых директора региональных департаментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Должность директора департамента охраны окружающей среды и природопользования заняла Ольга Стукалова.
Прежний руководитель ведомства Дмитрий Пеньков назначен на должность помощника главы региона.
Также начальником инспекции административно-технического надзора стал Дмитрий Бурцев, до этого исполнявший обязанности руководителя службы.
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