Донецк, , 13:50 — REGNUM Обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) произвели киевские боевики. Об этом 16 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:00 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каховская гидроэлектростанция, стратегический объект в Херсонской области Украины, перешла под контроль Росгвардии.