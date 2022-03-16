Чита, 16 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В 2021 году жители Забайкалья приватизировали 2465 жилых помещений: 2430 квартир и 35 комнат в коммунальных квартирах. Об этом 16 марта сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что общая площадь приватизированного жилья составила 125,3 тыс. кв. метров. В сельской местности приватизировано 441 жилое помещение общей площадью 22,9 тыс. кв. метров.

Светлана Шаповалова Жилье

Все приватизированное в 2021 году жилье ранее находилось в ведении органов местного самоуправления.

С начала приватизации перешли в частную собственность 246 тыс. жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность обеспечить каждую семью отдельной квартирой имелась ещё в СССР, просто она не была реализована, заявила корреспонденту ранеезаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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