Москва, 16 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. У президента России крайне ненормированный рабочий день. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Рабочий день у президента в полном смысле слова, есть такое понятие, ненормированный рабочий день. У него он крайне ненормированный рабочий день. Нет никакого фиксированного часа», — заявил Песков.

«В любом случае с утра и до поздней ночи. Эмоциональное состояние — Путина в норме», — указал он.