Вашингтон, 16 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS выступит 3 апреля на 64-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Об этом говорится на официальном сайте Американской академии звукозаписи.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, в список также вошли такие исполнители, как Оливия Родриго, Билли Айлиш, Lil Nas X, Брэнди Карлайл и братья Осборн.

Напомним, что на 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» южнокорейская группа BTS выступила вместе с Lil Nas X, а на 63-й церемонии — исполнила свой мегахит «Dynamite».

Между тем BTS со своим хитом «Butter» номинирована на «Грэмми» в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».