Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Московская пианистка Полина Осетинская потеряла сознание и рассекла себе лоб в Санкт-Петербурге. Её петербургский концерт перенесен. Об этом 16 марта артистка сообщила на своей личной странице в одной из социальных сетей.

facebook.com/polina.osetinskaya Пианистка Полина Осетинская

«Потеряла сознание, упала, очнулась в крови, вызвали скорую. Рассечение лба, рваная рана уха. Завтрашний концерт под угрозой. Буду держать в курсе. Везут в больницу», — написала Осетинская.

Позже она добавила, что ее госпитализировали в Мариинскую больницу, где ей наложили швы. Из-за травмы она была вынуждена перенести свой концерт, который должен был состояться 16 марта в Белом Зале Открытой киностудии «ЛЕНДОК».

Напомним, Полина Осетинская — советская и российская пианистка. Лауреат молодёжной премии «Триумф». Осетинская выступала с такими дирижерами, как Александр Сладковский, Василий Синайский, Теодор Курентзис, Томас Зандерлинг и многие другие. Записи пианистки выпущены на многих лейблах.