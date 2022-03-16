Москва, 16 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Мировая финансовая система устарела, но ее не собираются реформировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия и Китай могут внедрить единую международную валюту.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Есть подозрение, что валютно-финансовая система нового союза может основываться на цифровом юане, — сказал Ордов. — Это даст возможность выстроить современную цифровую платформу для проведения валютно-финансовых операций, обеспечит единый подход к регулированию экономической деятельности. От подобного рода унификации на новых принципах цифровой валютно-финансовой системы выиграют все участники системы. В условиях нарастания риска мирового финансового кризиса, отсутствия желания реформировать явно устаревшую мировую финансовую систему наличие тесных региональных экономических связей с единой платежной системой и валютой международной торговли, не основанной на долларе США, позволит усилить финансовую устойчивость экономик Евразийского экономического союза, включая экономики России и Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что уход от всеобщей глобализации стал трендом последних десятилетий.