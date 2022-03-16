Ставрополь, 16 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с деньгами участников долевого строительства жилья. В совершении преступления подозревается местная жительница, обманом завладевшая деньгами дольщиков на сумму более 426 млн рублей, сообщили 16 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установлено в ходе расследования, подозреваемая являлась директором ООО «АртСтройТехно», которое создал в 2012 году её муж — житель города Ставрополя. Организовав преступную группу, он вовлек в противозаконную деятельность свою супругу.

В течение четырех лет, начиная с сентября 2012 года, мошенники обирали граждан, привлекая их денежные средства в строительство жилых многоэтажных домов. Жилье не было достроено, а похитители присвоили свыше 426 млн рублей.

«Организатор преступной группы и обвиняемая под видом строительства 13 многоквартирных домов на территории г. Ставрополя привлекли денежные средства 333 граждан — участников долевого строительства. При этом многоквартирные дома злоумышленники не достроили», — говорится в сообщении надзорного органа.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, ранее было завершено и передано в суд дело в отношении её мужа.

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