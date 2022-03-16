Кандагар, Афганистан, , 13:43 — REGNUM Местные власти афганской провинции Кандагар сообщили, что ребёнок, упавший в колодец в местности «Лалак ва Зарак» уезда Хакрез, был спасён.

Колодец Tookapic

Как уточняет газета «8 Собх», девочка упала в колодец глубиной восемь метров.

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Пресс-секретарь губернатора Кандагара Махмуд Азам сообщил, что пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники больницы говорят, что состояние девочки нормальное.

Накануне, 15 марта, был спасён девятилетний мальчик, упавший в колодец в уезде Над-Али провинции Гильменд.