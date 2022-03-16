Москва, , 13:43 — REGNUM Уход от всеобщей глобализации стал трендом последних десятилетий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве и Пекине задумались о создании единой валютно-финансовой системы.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уход от всеобщей глобализации к формированию региональных финансово-экономических союзов — тренд последних десятилетий. Это стало результатом появления государств с высокими темпами роста экономик и увеличением доли в мировой экономике развивающихся стран, — сказал Ордов. — Накопленные дисбалансы стали гораздо более очевидны и проявились в росте государственных резервов развивающихся стран и дефицита бюджета, а также государственного долга в развитых. Системного решения этой проблемы так и не появилось, что стало причиной формирования региональных союзов и выстраивания в этих союзах более справедливой и сбалансированной валютно-финансовой системы».

Как подчеркнул Ордов, Китай давно претендует на роль регионального лидера, способного стать ядром новой валютно-финансовой системы в азиатском регионе.

«Если к этому процессу подключится Россия, то охват и роль подобного союза существенно увеличится», — добавил экономист.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что КНР и Евразийский экономический союз рассматривают возможность создания единой валютно-финансовой системы.