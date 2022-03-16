Москва, 16 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Уход от всеобщей глобализации стал трендом последних десятилетий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве и Пекине задумались о создании единой валютно-финансовой системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Уход от всеобщей глобализации к формированию региональных финансово-экономических союзов — тренд последних десятилетий. Это стало результатом появления государств с высокими темпами роста экономик и увеличением доли в мировой экономике развивающихся стран, — сказал Ордов. — Накопленные дисбалансы стали гораздо более очевидны и проявились в росте государственных резервов развивающихся стран и дефицита бюджета, а также государственного долга в развитых. Системного решения этой проблемы так и не появилось, что стало причиной формирования региональных союзов и выстраивания в этих союзах более справедливой и сбалансированной валютно-финансовой системы».

Как подчеркнул Ордов, Китай давно претендует на роль регионального лидера, способного стать ядром новой валютно-финансовой системы в азиатском регионе.

«Если к этому процессу подключится Россия, то охват и роль подобного союза существенно увеличится», — добавил экономист.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что КНР и Евразийский экономический союз рассматривают возможность создания единой валютно-финансовой системы.