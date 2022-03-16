Волгоград, , 13:46 — REGNUM Фамильные деревья высадят на территории центрального городского парка Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе мэрии.

Посадка деревьев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Саженцы бесплатно предоставят семьям, имеющим одного или более детей. На эти цели выделяют порядка 150 деревьев, горожанам необходимо направить конкурсную заявку. Кроме того, саженец можно приобрести самостоятельно и по согласованию с компанией-инвестором высадить его на территории парковой зоны. В этом случае семье-участнику предоставят скидку в размере 30% на аттракционы парка на весь сезон.

С 2017 года в центральном парке Волгограда уже высадили свыше двух тысяч крупномерных деревьев, а также 20 тысяч кустарников, многолетних цветов и трав.