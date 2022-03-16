Волгоград, 16 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Фамильные деревья высадят на территории центрального городского парка Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев

Саженцы бесплатно предоставят семьям, имеющим одного или более детей. На эти цели выделяют порядка 150 деревьев, горожанам необходимо направить конкурсную заявку. Кроме того, саженец можно приобрести самостоятельно и по согласованию с компанией-инвестором высадить его на территории парковой зоны. В этом случае семье-участнику предоставят скидку в размере 30% на аттракционы парка на весь сезон.

С 2017 года в центральном парке Волгограда уже высадили свыше двух тысяч крупномерных деревьев, а также 20 тысяч кустарников, многолетних цветов и трав.