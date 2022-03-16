Москва, 16 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс, заявил 16 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — сказал Песков журналистам.

Ранее глава российского делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства.