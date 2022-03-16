Копенгаген, 16 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер будет выступать до завершения сезона-2021/22 за «Мидтьюлланн» (Дания). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба датского клуба.

Amar77 Стадион «Казань Арена»

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам, выступающим в российских клубах, приостановить в одностороннем порядке действие контрактов до 30 июня.

Дрейер летом 2021 года подписал с «Рубином» контракт на пять лет. В чемпионате России он провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов. До перехода в казанский клуб он играл за «Мидтьюлланн», с которым стал чемпионом Дании.