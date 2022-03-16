Астрахань, 16 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Астрахани 18 марта на площади Ленина пройдёт праздничный концерт под девизом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Astobl.ru Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

«Приглашаю вас выразить свою поддержку Президенту России и российским военнослужащим, которые в эти минуты проводят специальную военную операцию по защите жителей ДНР и ЛНР, денацификации и демилитаризации Украины.

18 марта 2014 года Крым вернулся в родную российскую гавань. Спустя 8 лет, в этот день, мы обязаны выйти на улицы наших городов, чтобы своим единством предотвратить ядерную и бактериологическую угрозу с территории Украины и сохранить национальную безопасность нашей страны и наших жителей.

Только объединившись все вместе, мы сможем противостоять беспрецедентному внешнему давлению на Россию», — написал Бабушкин в своём телеграм-канале.

Концерт начнётся в 13:00 по местному времени.