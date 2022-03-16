Бишкек, 16 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Запасы золота в международных резервах Нацбанка Киргизии в настоящее время оцениваются в $2 млрд 684 млн (299,2 млрд рублей по текущему курсу). Об этом заявил зампредседателя НБКР Нурбек Жениш на заседании профильного парламентского комитета.

Золото

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По словам представителя финансового регулятора, такое количество драгоценного металла позволяет покрыть почти полгода импорта зарубежных товаров в республику.

Также заместитель главы Национального банка отметил, что высокий уровень неопределенности на мировых финансовых рынках, возникший из-за политических разногласий между странами, привёл к риску значительного роста инфляции в Киргизии.

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