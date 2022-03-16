Москва, 17 марта, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Американские биолаборатории в Закавказье угрожают национальной безопасности России, поэтому Москва для их закрытия должна прибегнуть ко всем возможным мерам, в том числе силовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

«Россия, безусловно, чрезвычайно заинтересована в том, чтобы американские биологические лаборатории в Грузии и Армении были закрыты. Поэтому нам нужно применять все возможные методы воздействия на грузинские и армянские власти. Нужно понимать, что нацистский режим, иначе не назовёшь его, функционирующий в США, ведёт не только обычные и информационные войны, но и биологические войны. Поэтому не нужно ждать, пока противник первым нанесёт смертоносный биологический удар по нашему населению, а полностью уничтожить все эти лаборатории, пока их разработки находятся ещё в начальной стадии», — сказал эксперт.

Напомним, что в Грузии и Армении функционируют лаборатории США, предназначенные для ведения биологической войны против России.