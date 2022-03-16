Бишкек, 16 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За последние два с половиной месяца официальный курс доллара США по отношению к киргизской национальной валюте увеличился на 23,8%. Об этом заявил зампредседателя Национального банка Киргизии Нурбек Жениш на внеочередном заседании парламентского комитета по бюджету, экономике и фискальной политике.

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

По его словам, в начале 2022 года американская валюта продавалась по 84,8 сома за $1, а 16 марта она подорожала до 105 сомов за $1.

Также представитель финансового регулятора отметил, что с начала года Нацбанк Киргизии уже провёл пять интервенций для сглаживания резких скачков курса доллара по отношению к сому.

«В ходе них на внутреннем валютном рынке НБКР продал $284 млн 300 тысяч, в том числе в наличной форме — $66 млн 650 тысяч», — резюмировал Нурбек Жениш.