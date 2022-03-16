Москва, , 13:36 — REGNUM Рабочий день президента России Владимира Путина является крайне ненормированным и может продолжаться с утра до самой поздней ночи. Об этом 16 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае — с утра и до поздней-поздней ночи», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля добавил, что у главы Российского государства нормальное эмоциональное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Россия действительно предложила Украине «шведский» вариант нейтрального статуса.