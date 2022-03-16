Омск, 16 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала документы с данными об украинских командирах в батальонах СС.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

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Украинцы, добровольно начавшие сотрудничество с нацистами, командовали карательными батальонами 19-й латышской дивизии СС. Их руками было убито множество мирных граждан, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из рассекреченных документов УФСБ России по Омской области.

По данным советской военной контрразведки «Смерш», украинцы Онисенко, Бугрым и Завалейчук, будучи в Красной Армии, в разное время 1941 года добровольно сдались в плен к немцам. После этого они также добровольно поступили на службу в вермахт.

В материалах дела указывается, что они «как отъявленные предатели советских военнослужащих», были назначены на командные должности 50-го и 284-го полицейских батальонов 19-й латышской дивизии СС.

Бугрым принял участие в карательных акциях с расстрелом мирных жителей в Витебской области. После этого, в июле 1943, немцы назначили его прямым командиром 284-го карательного батальона. Получившие командные должности Завалейчук и Онисенко также принимали активное участие в карательных акциях.

«Мною лично как помощником командира 3-го взвода 3-й роты во время карательной экспедиции на партизан было расстреляно до 20 человек», — рассказывал Бугрым на допросах о своём участии в карательных акциях до назначения командиром батальона.

Каратель также заявил, что их батальон в феврале-апреле 1943 года сжёг более 200 деревень «в Себежском районе, Калининской области, в Дриссинском и Освейском районах, Витебской области».

Население сожжённых деревень сгоняли в дома, которые затем поджигались. Тех, кто пытался спастись, расстреливали.

«Нами было заживо сожжено до 100 человек мирных граждан, детей, женщин и стариков», — признался на допросе Бугрым.

Завалейчук на допросах рассказал, что в Себеже во время боёв с партизанами в лесу каратели обнаружили много гражданского населения. Люди прятались от нацистов. В основном их угнали в Латвию. Некоторую часть населения, скрывавшегося в лесах, расстреливали и сжигали.

«Я лично видел несколько шалашей сожжённых граждан, где были женщины, старики, дети и даже грудные младенцы», — признавался на допросах Завалейчук.

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