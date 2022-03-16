Самара, 16 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Самаре после нападения стаи собак на подростка. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

State Farm Собака

По версии следствия, 16 февраля 2022 года бродячие собаки напали 15-летнего жителя Красноглинского района города Самара, который находился рядом с общеобразовательным учреждением.

В итоге подростку был причинен вред здоровью в виде раны кисти руки. Медики оперативно оказали потерпевшему помощь, сейчас жизни и здоровью несовершеннолетнего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело по факту гибели женщины после нападения собак.