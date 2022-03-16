* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Отвергнув возможность возобновления боевых действий весной, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что ни одной группировке не будет позволено нарушать безопасность в Афганистане.

Radulescu Andrei Террористы

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими отверг возможность начала конфликта в Афганистане с наступлением тёплого сезона и призвал руководство политических сил в стране решать существующие проблемы в сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Что касается сообщений о возможном возобновлении боевых действий весной, он сказал, что в настоящее время в Афганистане не ведутся реальные боевые действия, и что ни одной группировке не будет позволено нарушать безопасность в стране.

Сухейль Шахин, глава политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, ранее заявил ТАСС: «То, что называют «национальным сопротивлением», существует только на бумаге, а не на местах, где можно увидеть их деятельность».

»На самом деле им наплевать на афганский народ, у них нет народной поддержки, они зависят от социальных сетей и фейковых новостей», — сказал Шахин.

Ранее Мохаммад Мохакек, лидер Партии народного единства Афганистана призвал своих сторонников бороться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «мирными способами». Мохаккек также призвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свое обязательство по созданию инклюзивного правительства в соответствии с катарским соглашением.

Читайте также: Атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане участятся к лету — генерал США