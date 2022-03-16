Карлскруна, Швеция, , 13:41 — REGNUM Представители вооруженных сил Швеции активно выступают против строительства 240 ветряных турбин на архипелаге, прилегающем к Карлскруне. Об этом 16 марта сообщила радиостанция P4 Blekinge.

Ветряк Нащёкин Дмитрий

Шведские военные считают, что строительство ветряков отрицательно повлияет на их способность защищать страну в случае начала войны.

В свою очередь руководитель проекта Никлас Эркенстул надеется, что строительство будет доведено до конца в любом случае.

«Мы хотим поговорить с представителями вооруженных сил Швеции о переносе места строительства или внесении любых других корректив, которые могут быть сделаны, чтобы проблемы были сняты», — заявил Эркенстул в эфире радиостанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Все партии в риксдаге Швеции договорились о климатической политике — SVT