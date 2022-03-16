Москва, 16 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Каховская гидроэлектростанция, стратегический объект в Херсонской области Украины, перешла под контроль Росгвардии. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба ведомства.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

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Украинская сторона, говорится в сообщении, сдала ГЭС без боя. Военизированная охрана сложила оружие. Отбить станцию попытались неонацисты, но атаку отбили сотрудники Росгвардии и российские военные.

«Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места», — сообщает пресс-служба.

Через Каховскую ГЭС организован зелёный коридор. Это единственная переправа через Днепр от Запорожья до Новой Каховки.

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