Саранск, , 13:34 — REGNUM На чердаке нежилого многоквартирного дома в Октябрьском районе Саранска был обнаружен арсенал с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом. Схрон был найден в ходе оперативных-розыскных мероприятий сотрудниками управлений МВД и ФСБ по республике, сообщает пресс-служба управления МВД.

Оружие U.S. Customs and Border Protection

Были изъяты пистолет «Вальтер», револьвер неустановленной модели, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, более 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм. Арсенал был обследован специалистами-взрывотехниками управления Росгвардии. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.

Отмечается, что все обнаруженное принадлежало преступной группировке, которая действовала на территории Мордовии около 10 лет назад.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и изготовлении оружия и взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в ходе операции «Арсенал» по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, у жителей республики изъяли 48 кг пороха. Также изъято 969 патронов различного калибра, четыре пневматических винтовки, два обреза гладкоствольных ружей, один пистолет, а также различные комплектующие детали.

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