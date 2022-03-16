В Саранске обнаружен тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
Саранск, 16 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. На чердаке нежилого многоквартирного дома в Октябрьском районе Саранска был обнаружен арсенал с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом. Схрон был найден в ходе оперативных-розыскных мероприятий сотрудниками управлений МВД и ФСБ по республике, сообщает пресс-служба управления МВД.
Были изъяты пистолет «Вальтер», револьвер неустановленной модели, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, более 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм. Арсенал был обследован специалистами-взрывотехниками управления Росгвардии. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.
Отмечается, что все обнаруженное принадлежало преступной группировке, которая действовала на территории Мордовии около 10 лет назад.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и изготовлении оружия и взрывчатых веществ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в ходе операции «Арсенал» по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, у жителей республики изъяли 48 кг пороха. Также изъято 969 патронов различного калибра, четыре пневматических винтовки, два обреза гладкоствольных ружей, один пистолет, а также различные комплектующие детали.
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