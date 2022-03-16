Москва, 16 марта 2022, 13:33 — REGNUM Текущий кризис в отношениях с западными странами спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Россию уже годами нарастало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе действующий на тот момент госсекретарь Майк Помпео в ходе «африканского турне» призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык, а также юмор украинского народа с присущей ему самоиронией.