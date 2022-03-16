Москва, , 13:33 — REGNUM Текущий кризис в отношениях с западными странами спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Россию уже годами нарастало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не сейчас началось, это все не из-за Украины», — сказал Лавров в интервью РБК.

Министр напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе действующий на тот момент госсекретарь Майк Помпео в ходе «африканского турне» призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции.

«Это было задолго до нынешних событий», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык, а также юмор украинского народа с присущей ему самоиронией.