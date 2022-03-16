Москва, 16 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Текущий кризис в отношениях с западными странами спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Россию уже годами нарастало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это не сейчас началось, это все не из-за Украины», — сказал Лавров в интервью РБК.

Министр напомнил, что еще при президенте СШАДональде Трампе действующий на тот момент госсекретарь Майк Помпео в ходе «африканского турне» призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции.

«Это было задолго до нынешних событий», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык, а также юмор украинского народа с присущей ему самоиронией.