Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM Донские кадеты провели флешмоб в поддержку Вооружённых сил России, участвующих в специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Ребята сами выступили с инициативой провести патриотические акции, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Кадеты Donland.ru

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Кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса выстроили фразу «Наша Армия», а затем перестроились в латинскую букву «Z». Ребятам помогла отличная строевая подготовка.

«Наша великая страна всегда встает на защиту невинных людей. Флешмобом мы выражаем поддержку военным и говорим о том, что высоко ценим их ратный труд. Защитник родины — сложнейшая работа. Мы видим, как поддерживает российских воинов наша страна, и эта поддержка поможет им справиться с поставленными задачами», — поделилась воспитанница корпуса.

В казачьих учебных заведения Ростовской области обучается более 2,5 тыс. ребят. Все они принимают участие в акциях и флешмобах, выражая таким образом поддержку спецоперации России на Украине.