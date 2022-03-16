Стокгольм, , 13:44 — REGNUM В течение многих месяцев в Риксбанке Швеции заверяли, что инфляция в стране носит исключительно временный характер и связана с пандемией коронавируса. Однако после того, как уровень инфляции в Швеции в феврале 2022 года составил 4,5%, регулятор свою точку зрения изменил. Об этом 16 марта сообщила радиостанция P4 Halland.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

По словам председателя Риксбанка Стефана Ингвеса, экономика Швеции сейчас находится в хорошем и пока еще контролируемом состоянии. В то же время уровень инфляции растет и, вероятно, будет расти еще больше в результате того, что происходит на мировых рынках.

Ингвес заявил, что Риксбанк Швеции не контролирует мировые цены на нефть, пшеницу или электроэнергию, но регулятор объявил о решении повысить ключевую ставку раньше, чем предполагалось.

Первоначально говорилось, что ставку поднимут не ранее 2024 года.