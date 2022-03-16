Чита, 16 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За период с 5 по 11 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на сахар-песок (20,5%). Такие данные 16 марта приводит территориальное управление государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Также, что подорожание произошло также ряд других продовольственных товаров, таких как: помидоры свежие — 12,2%, морковь — 7,5%, бананы — 6,6%, капусту белокочанную свежую — 5,4%, смеси сухие молочные для детского питания — 4,6%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 4,5%, лук репчатый — 4,2%, вермишель — 3,4%, свинину, кроме бескостного мяса — 3,2%, говядину, кроме бескостного мяса — 2,6%, муку пшеничную — 2,4%, масло сливочное — 2,2%, творог — 2,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сыры сычужные твердые и мягкие — 2%, чай черный байховый — 1,9%, консервы овощные для детского питания — 1,8%, маргарин — 1,6%, огурцы свежие — 1,5%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 1,4%, баранину, кроме бескостного мяса — 1,2%, крупу гречневую-ядрицу — 1,1%, свёклу столовую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — 1%, сметану — 0,9%, пшено — 0,8%, сосиски, сардельки — 0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, мясо кур охлажденных и мороженых, масло подсолнечное — 0,6%, водку крепостью 40% об. спирта и выше, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 0,5%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 0,4%, яйца куриные — 0,3, колбасу вареную — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 26 февраля по 4 марта 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на бананы (8,4%).

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