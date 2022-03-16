Ульяновск, , 13:30 — REGNUM В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Основные события состоятся 18 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Тематические мероприятия в рамках фестиваля «Крымская весна» организованы во всех муниципальных образованиях. В частности, в образовательных организациях проходят семинары и уроки о воссоединении Крыма с Россией.

Как и в других регионах, ключевые события состоятся 18 марта. В Ульяновске главной сценой празднования станет Соборная площадь, где запланирован комплекс культурных мероприятий. Торжества также состоятся в киноконцертном комплексе «Современник» и дворце культуры «Руслан. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция лекции «Сказки Александра Роу, снятые в Крыму».

Помимо этого, в детских художественных школах пройдут информационные и классные часы, посвящённые хронологии событий воссоединение Крыма с Россией и празднованию «Крымской весны».

Мероприятия продолжатся 19 марта. В Ульяновске во дворце культуры «Строитель» состоится караоке-концерт «Крым. Весна. Россия» с исполнением известных песен советского периода в рамках движения «За народную песню», а в «Авроре» покажут художественный фильм «Три плюс два».

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, где 96% участников поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года подписан договор о вхождении Крыма в состав России.