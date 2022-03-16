Стокгольм, , 13:53 — REGNUM По данным Службы безопасности Швеции SÄPO (аналог российской ФСБ), в последнее время такие страны, как Иран, Китай и Россия, стали представлять все большую безопасность для национальной безопасности северной страны. Об этом 16 марта в эфире телеканала SVT заявила начальник оперативного отдела SÄPO Анна Шёберг.

Стокгольм, Швеция

«Мы подчеркивали, что угрозы со стороны иностранных держав, включая Россию, а также Китай и Иран, стали глубже и шире. Мы давно указывали на это, но мы в последнее время видели, что деятельность, угрожающая безопасности Швеции и ее интересам, усилилась», — заявила Шёберг.

По ее словам, угрозы в отношении Швеции в основном связаны с незаконным сбором информации, кибератаками и распространением дезинформации.

«Речь идет об иностранных державах, в том числе и России, желающих продвигать свои стратегические интересы и повлиять на нашу позицию, в том числе на наше членство в НАТО», — рассказала разведчик.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что опасность, как для России, так и для всей Европы представляют биологические лаборатории на территории Украины.