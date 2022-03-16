Берлин, , 13:29 — REGNUM Отношение цен на бензин к средней заработной плате в США, Мексике и странах Европы определило немецкое статистическое бюро Statista. Это 16 марта следует из его обнародованных данных инфографики.

Бензин Sean MacEntee

Statista провело подсчет того, какую долю составит цена покупки 60 литров/16 галлонов бензина с октановым числом 95 в соотношении со средней зарплатой жителей указанных стран.

Согласно этим данным, дороже всего 60 литров бензина с октановым числом 95 обойдется жителям Греции, где эта сумма составит 5,58% от средней зарплаты.

Далее идут Словакия (5,33%), Португалия (5,27%), Эстония (4,96%), Латвия (4,81%), Мексика (4,78%), Литва (4,54%), Британия (3,11%) и Германия (2,92%).

При этом на последнем месте в списке идут США, где, несмотря на зафиксированные в последние дни рекордные цены на бензин, названное соотношение составило 1,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена нефти сорта Brent на Московской бирже 15 марта продолжила пока безостановочное падение, потеряв ещё 6,26% и опустившись уже ниже $100, до $97,66 за баррель.