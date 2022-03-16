Берлин, 16 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Отношение цен на бензин к средней заработной плате в США, Мексике и странах Европы по состоянию на 7 марта 2022 года определило немецкое статистическое бюро Statista. Это 16 марта следует из его обнародованных данных инфографики.

Sean MacEntee Бензин

Statista провело подсчет того, какую долю составит цена покупки 60 литров/16 галлонов бензина с октановым числом 95 в соотношении со средней зарплатой жителей указанных стран.

Согласно этим данным, дороже всего 60 литров бензина с октановым числом 95 обойдется жителям Греции, где эта сумма составит 5,58% от средней зарплаты.

Далее идут Словакия (5,33%), Португалия (5,27%), Эстония (4,96%), Латвия (4,81%), Мексика (4,78%), Литва (4,54%), Британия (3,11%) и Германия (2,92%).

При этом на последнем месте в списке идут США, где, несмотря на зафиксированные в последние дни рекордные цены на бензин, названное соотношение составило 1,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена нефти сорта Brent на Московской бирже 15 марта продолжила пока безостановочное падение, потеряв ещё 6,26% и опустившись уже ниже $100, до $97,66 за баррель.