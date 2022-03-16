Москва, , 13:29 — REGNUM Россия действительно предложила Украине «шведский» вариант нейтрального статуса. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Это вариант, который действительно сейчас рассматривается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — заявил Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о наличии «австрийского» или «шведского» варианта нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией для Украины.