Москва, , 13:28 — REGNUM Действия украинского телеведущего, призвавшего к геноциду русских, являются откровенных проявлением фашизма. Такое мнение высказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ювенальный фашизм

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Соловьев добавил, что после подобных высказываний Фахрудина Шарафмала его вряд ли можно считать журналистом. По его словам, это неприемлемо и возмутительно.

«Да, конечно, мы видели этот эфир, тут даже сложно подобрать слова для комментария, — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава Союза журналистов России. — Это уже откровенное проявление ненависти, агрессии и по сути фашизма в адрес народа».

Соловьев добавил, что вряд ли можно повлиять на мнение человека, которого нельзя назвать коллегой, стоит учитывать, что такое тоже есть.

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Напомним, украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24» процитировал заявление нацистского преступника Адольфа Эйхмана, одного из организаторов и вдохновителей политики Холокоста, которую проводила нацистская Германия, об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. При этом Шарафмал вызвался быть в числе первых, кто готов на такие зверства.