Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Все восемь парламентских партий Швеции смогли прийти к соглашению по выработке общего законопроекта по достижению нулевых выбросов к 2045 году. Об этом 16 марта сообщил телеканал SVT со ссылкой на свои источники.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Отличительной особенностью законопроекта станет то, что партии впервые смогли прийти к общему мнению в отношении того, как шведские потребители, а попросту домохозяйства, должны изменить свой образ жизни, чтобы Швеция смогла стать первой страной в мире, которая достигнет нулевых выбросов.

По данным редакции SVT, законопроект будет представлен правительству 7 апреля.

Напомним, что действующая климатическая политика Швеции сосредоточена только на тех выбросах, которые происходят в национальных границах. Она не затрагивает такие потребительские аспекты, как например покупка шведскими гражданами товаров, производство за рубежом которых привело к выбросам не на территории Швеции.

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