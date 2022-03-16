Златоуст, Челябинская область, , 13:27 — REGNUM В Челябинской области замдиректора муниципального учреждения города Златоуста подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление было совершено в 2020 году. Деньги в размере более 1,4 млн рублей дал один бизнесмен за помощь с приёмкой и оплатой работ в рамках муниципального контракта.

Преступление выявили полицейские. Проводится расследование. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании меры пресечения.