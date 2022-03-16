Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен намерен летом 2022 года вернуться в «Ростов». Об этом сообщил агент футболиста Майк Кьол.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По его словам, вопрос о полном расторжении контракта с «Ростовом» в настоящее время не рассматривается.

«Ожидается, что к 30 июня Магнус вернется в «Ростов», — цитирует Кьола «РБ Спорт».

ИА REGNUM сообщало, что 20-летний центральный полузащитник норвежского клуба «Лиллестрём» Кнудсен подписал контракт с «Ростовом» в конце декабря 2021 года. Срок действия договора — 4,5 года.