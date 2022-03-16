Лавров рассказал о любви к украинской культуре
Москва, 16 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык, а также юмор украинского народа с присущей ему самоиронией.
Лавров выразил уверенность, что у подавляющего большинства российских граждан нет никаких претензий к украинскому народу, так же как и у украинского народа — к гражданам России.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России заявил также, что ЕС почти лишился самостоятельности, приняв миропорядок, который навязывают США. Пока устоял только президент Франции Эммануэль Макрон.
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