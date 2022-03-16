Стокгольм, 16 марта 2022, 13:29 — REGNUM Швеции необходимо как можно скорее отказаться от зависимости от ископаемой энергии. Об этом говорится в ежегодном отчете Совета по климатической политике от 16 марта, передает телеканал SVT.
Экспертное сообщество еще раз подчеркнуло, что конечной целью климатической политики Швеции является достижения нулевого показателя выбросов к 2045 году. В Совете также пришли к выводу, что предпринимаемые правительством Швеции меры могут быть реализованы в еще более короткие сроки.
Всего перед властями были поставлены пять целей: улучшение работы органов государственной власти и координации между различными политическими инициативами; улучшение инструментов для достижения климатических целей; создание лучших условий для инвестиций, способствующих достижению климатических целей; обеспечение широкого расширения знаний и навыков в области изменения климата; принятие проактивных, скоординированных и энергичных действий на пространстве ЕС.