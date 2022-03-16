Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Швеции необходимо как можно скорее отказаться от зависимости от ископаемой энергии. Об этом говорится в ежегодном отчете Совета по климатической политике от 16 марта, передает телеканал SVT.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Экспертное сообщество еще раз подчеркнуло, что конечной целью климатической политики Швеции является достижения нулевого показателя выбросов к 2045 году. В Совете также пришли к выводу, что предпринимаемые правительством Швеции меры могут быть реализованы в еще более короткие сроки.

Всего перед властями были поставлены пять целей: улучшение работы органов государственной власти и координации между различными политическими инициативами; улучшение инструментов для достижения климатических целей; создание лучших условий для инвестиций, способствующих достижению климатических целей; обеспечение широкого расширения знаний и навыков в области изменения климата; принятие проактивных, скоординированных и энергичных действий на пространстве ЕС.