Сеул, , 13:24 — REGNUM Шанс того, что избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сохранит свою резиденцию в «Голубом доме», равен нулю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Голубой дом. Сеул Humorahead01

«Мы рассматриваем несколько вариантов, включая здание министерства обороны в административном округе Йонсан в центре Сеула, — сообщила Ким Ын Хе в ходе брифинга, состоявшегося 16 марта в штаб-квартире партии «Сила народа». — Шанс того, что избранный президент Юн Сок Ёль переедет в «Голубой дом», равна нулю».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал разместить свой офис в правительственном комплексе в Кванхвамуне и открыть «Голубой дом» для публики.

Отметим, что предшественники Юн Сок Ёля, включая действующего президента Мун Чжэ Ина в ходе предвыборных кампаний давали аналогичные обещания, однако в конечном итоге отказывались от них по соображениям безопасности.

Между тем Ким Ын Хе подчеркнула, что новое правительство будет приветствовать общественность из нового офиса президента после инаугурации Юн Сок Ёля, которая состоится 10 мая.