Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Сегодня, 16 марта, в Брюсселе состоится саммит НАТО, в котором примут участие министры обороны стран-членов альянса. Телеканал SVT смог подтвердить, что приглашение также получил министр обороны Швеции Петер Хультквист, несмотря на внеблоковый статус Швеции.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Подчеркивается, что на саммит НАТО в Брюсселе также получили приглашение министры обороны Финляндии, Украины и Грузии.

Как пишут шведские журналисты, в последнее время представители Швеции и Финляндии принимают участие практически во всех встречах под эгидой альянса. Участие двух стран в сотрудничестве с НАТО идет в неразрывном ключе, поскольку стратегии безопасности северных соседей тесно связаны друг с другом.