Стокгольм, 16 марта 2022, 13:25 — REGNUM Сегодня, 16 марта, в Брюсселе состоится саммит НАТО, в котором примут участие министры обороны стран-членов альянса. Телеканал SVT смог подтвердить, что приглашение также получил министр обороны Швеции Петер Хультквист, несмотря на внеблоковый статус Швеции.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Anders Sikvall

Подчеркивается, что на саммит НАТО в Брюсселе также получили приглашение министры обороны Финляндии, Украины и Грузии.

Как пишут шведские журналисты, в последнее время представители Швеции и Финляндии принимают участие практически во всех встречах под эгидой альянса. Участие двух стран в сотрудничестве с НАТО идет в неразрывном ключе, поскольку стратегии безопасности северных соседей тесно связаны друг с другом.