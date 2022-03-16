Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Раскрываемость преступлений в сфере информационных технологий за прошлый год повысилась в Санкт-Петербурге в пять раз. Об этом 16 марта на заседании петербургского Заксобрания заявил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В Петербурге активизировалась борьба с правонарушениями в сфере информационных технологий. Для пресечения таких преступлений осуществляются профилактические меры, в частности, в виде разъяснений местным жителям о том, как не стать жертвой кибермошенников. В результате этого в полиции зафиксировали снижение темпов прироста киберпреступлений.

На 5% сократилось число пострадавших средии наиболее уязвимых категорий граждан, а именно пенсионеров. Почти в два раза больше раскрыто интернет-краж и почти в три — интернет-мошенничеств. Сотрудниками правоохранительных органов доказаны частые случаи причастности организованных групп к таким правонарушениям.

Напомним, чаще всего киберпреступники прибегают к манипуляции жертвой. Они ссылаются на полученные о человеке сведения, используют фальшивые «должности в правоохранительных органах» или упоминают родственников и близких, оказавшихся в беде.