В Брянске от ножевых ранений погиб таксист
Брянск, 16 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Тело таксиста со следами насильственной смерти обнаружено ночью 16 марта в Фокинском районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Такси
По предварительной версии, мужчина забрал пассажира, во время поездки между ними произошла ссора. В ходе конфликта водитель получил два ранения грудной клетки, он скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».