Брянск, 16 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Тело таксиста со следами насильственной смерти обнаружено ночью 16 марта в Фокинском районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По предварительной версии, мужчина забрал пассажира, во время поездки между ними произошла ссора. В ходе конфликта водитель получил два ранения грудной клетки, он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».