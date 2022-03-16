Москва, , 13:30 — REGNUM У российского народа никогда не было претензий к народу Украины, а у украинского народа — к России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК.

Сергей Лавров Mid.ru

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Глава МИД России отметил, что у него на Украине много друзей, ему нравится украинская культура, кухня и юмор — «несколько с самоиронией». Лаврова спросили, не отвернутся ли украинцы от России из-за военной операции.

«Я уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких проблем и претензий к украинскому народу, так же как у украинского народа никогда не было претензий к России», — ответил Лавров.

Он добавил, что ещё задолго до государственного переворота на Украине, вскоре после провозглашения Киевом независимости, украинцев «стали дебилизировать» и всячески настраивать против русских.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Запад не хотел мирного решения украинского кризиса.

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