Стокгольм, 16 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Каждый день на территорию Швеции приезжают беженцы с Украины, что сказывается на работе Миграционного агентства. Многие сотрудники уже жалуются руководству на возросшую в последнее время нагрузку и грозят своим увольнением. Об этом 16 марта сообщил телеканал SVT.

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В годы, последовавшие за европейским кризисом беженцев в 2015 году, было проведено быстрое и масштабное сокращение персонала Шведского агентства Швеции. Но в последние недели в приемных центрах Стокгольма и Мальмё выстроились длинные очереди, и даже в небольших городах очереди выстраиваются с раннего утра.

«Наш персонал не может продолжать работать так усердно, как в последние недели. Это невыносимо», — призналась Анна Анлунд, председатель секции профсоюза ST в миграционном агентстве Швеции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.